Macron compreende "choque" dos muçulmanos mas isso "não justifica a violência"

O Presidente francês disse, hoje, em entrevista ao canal televisivo Al Jazeera, que compreende que os muçulmanos possam ficar "chocados" com as caricaturas de Maomé, mas defendeu que elas não justificam a violência. Por outro lado, Emmanuel Macron denunciou “mentiras” e “manipulações” relativamente ao que afirmou sobre as caricaturas e a liberdade de expressão.

O Presidente francês disse, este sábado, que compreende que os muçulmanos possam ficar "chocados" com as caricaturas de Maomé, mas defendeu que elas não podem justificar a violência.

Emmanuel Macron denunciou, ainda, que as declarações que fez sobre as caricaturas de Maomé foram “manipuladas”, incluindo por “dirigentes políticos e religiosos” que teriam dado a entender que “os desenhos são uma emanação do Governo francês contra o Islão”.

O chefe de Estado francês considerou que os protestos muçulmanos em vários países foram provocados por "mentiras" e por as pessoas terem percebido que ele era a favor das caricaturas. Macron disse que é apenas a favor de que "se possa escrever, pensar e desenhar de forma livre em França".

As declarações foram feitas em entrevista ao canal de televisão Al Jazeera, transmitida sábado.

Emmanuel Macron condenou o boicote aos produtos franceses e lamentou o “comportamento belicoso” do presidente turco “com os aliados da NATO”, dizendo querer que “as coisas se apazigúem”. Recep Tayyip Erdogan tinha dito que o homólogo francês deveria fazer “exames de saúde mental”.

O chefe de Estado francês afirmou que ele nunca aceitará o facto da violência e realçou que a França tem por dever, proteger as suas liberdades e direitos.

A entrevista com o reputado canal, ocorre depois da decapitação do professor Samuel Paty, há duas semanas na região parisiense por um islamista e num momento em que manifestações anti-francesas têm lugar nos países maioritariamente muçulmanos do Médio-Oriente, para protestar contra o direito a publicar as caricaturas de Maomé pelo semanário Charlie Hebdo.

Na longa entrevista com Al-Jazeera, Emmanuel Macron explica a sua visão sobre os polémicos factos, que aparentemente teriam motivado também o assassínio de três pessoas, sexta-feira, na Basílica da Nossa Senhora da Assunção, em Nice no sul da França, assim como realçou que as suas declarações sobre a luta contra os separatismos foram deformadas.

Emmanuel Macron sobre caricaturas e "liberdades e direitos"

