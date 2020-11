França/Mali

Repórteres da RFI mortos no Mali: Familiares denunciam mentiras do exército francês

Áudio 01:14

Claude Verlon (à esquerda, de óculos) e Ghislaine Dupont em Kidal, Mali, Julho de 2013. RFI

Texto por: Miguel Martins 3 min

Há 7 anos eram assassinados em Kidal, no norte do Mali dois repórteres da rfi Ghislaine Dupont e Claude Verlon. Desde então a investigação pouco avançou como denunciam os familiares dos nossos dois colegas que denunciam, mesmo, contradições do exército francês no caso.