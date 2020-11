Covid-19

França não levanta confinamento apesar da redução de casos de Covid-19

Jean Castex, primeiro-ministro francês, anunciou a manutenção do confinamento em vigor pelo menos até 1 de Dezembro. REUTERS - POOL

Texto por: Miguel Martins 4 min

O primeiro-ministro francês Jean Castex acaba de anunciar a manutenção do confinamento em vigor desde 30 de Outubro por mais 15 dias devido à pandemia de Covid-19. E isto na expectativa de que as lojas possam reabrir antes do Natal.