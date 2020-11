Futebol: PSG venceu, Rennes eliminado na Liga dos Campeões

Neymar, avançado brasileiro do PSG, apontou o único tento da equipa no triunfo por 1-0 frente ao RB Leipzig.

A quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol começou na terça-feira 24 de Novembro com particular destaque para o triunfo do Paris Saint-Germain por 1-0 frente aos germânicos do RB Leipzig.

Publicidade Continuar a ler

A Liga dos Campeões europeus de futebol, organizada pela UEFA, tem prosseguido apesar das varias restrições em todos os países da Europa em torno da luta contra a propagação da pandemia de Covid-19.

PSG suou mas venceu o Leipzig

Em Paris, no Parques dos Principes, decorreu o encontro entre o PSG e o RB Leipzig, à porta fechada, sem público.

O Paris Saint-Germain, com o luso-guineense Danilo Pereira e os brasileiros Neymar e Marquinhos no onze inicial, tiveram um bom inicio com uma grande penalidade assinalada a favor dos parisienses após apenas dez minutos de jogo. O argentino Ángel Di María sofreu uma falta cometida pelo austríaco Marcel Sabitzer na área.

O avançado e internacional brasileiro Neymar não deixou escapar a oportunidade de abrir o marcador aos 11 minutos.

No intervalo os parisienses venciam por 1-0.

Na segunda parte os germânicos tentaram chegar ao empate mas não conseguiram marcar nenhum tento apesar das tentativas.

O resultado fixou-se em 1-0 para o Paris Saint-Germain que alcança assim o segundo triunfo na prova desta temporada 2020/2021.

No outro encontro no Grupo H, os britânicos do Manchester United venceram por 4-1 os turcos do Istanbul Basaksehir. O médio português dos 'Reds', Bruno Fernandes, apontou dois tentos neste encontro.

Na tabela classificativa os ‘Reds’ lideram com 9 pontos, à frente do RB Leipzig e do PSG com seis, enquanto a equipa turca está no último lugar com três pontos.

Bruno Fernandes, médio português do Manchester United, apontou dois golos frente ao Istanbul Basaksehir. © Oli SCARFF AFP

Rennes eliminado da liga milionária

A equipa francesa do Rennes, que participava pela primeira vez na Liga dos Campeões, perdeu em casa por 1-2 frente ao Chelsea e ficou arredada da prova.

Os golos dos londrinos foram apontados pelo avançado britânico Callum Hudson-Odoi e pelo avançado francês Olivier Giroud, isto enquanto o tento gaulês foi apontado pelo avançado francês Sehrou Guirassy.

Com este triunfo o Chelsea lidera com 10 pontos, os mesmos que os espanhóis do Sevilha que derrotaram os russos do Krasnodar por 1-2. O Rennes e a equipa russa estão nos dois últimos lugares com apenas um ponto, o que significa que ambas estão arredadas da Liga dos Campeões a duas jornadas do fim, e vão agora lutar pela terceira posição que dá acesso à Liga Europa.

FC Barcelona apurou-se sem Lionel Messi

O FC Barcelona, que jogou sem o argentino Lionel Messi, venceu por 0-4 na deslocação ao terreno dos ucranianos do Dínamo Kiev.

Com 12 pontos em 4 jogos, os ‘blaugranas’ apuraram-se para a próxima fase da prova e lideram o Grupo G com três pontos de vantagem em relação aos italianos da Juventus que venceram os húngaros do Ferencvaros por 2-1 e também alcançaram o apuramento. De notar que o internacional português, Cristiano Ronaldo, marcou um tento pela Juventus.

Os húngaros e os ucranianos ocupam os dois últimos lugares com apenas um ponto.

Por fim no Grupo F, os germânicos do Borussia Dortmund venceram por 3-0 os belgas do Club Brugge e lideram a classificação com 9 pontos, um ponto à frente dos italianos da Lazio que derrotaram os russos do Zenit por 3-1.

Cristiano Ronaldo, avançado português da Juventus, marcou um tento frente ao Ferencvaros. © Miguel MEDINA AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro