Morreu o antigo Presidente Valéry Giscard d’Estaing

O antigo Presidente francês Valéry Giscard D'Estaing faleceu esta quarta-feira, 2 de Dezembro, aos 94 anos. O anúncio foi feito esta noite pela família, que revelou que o antigo Presidente morreu com Covid-19.

O antigo chefe de Estado estava internado desde dia 17 de Novembro no hospital de Tours. Antes disso, em Setembro, Giscard d’Estaing já tinha sido internado durante alguns dias com problemas cardíacos.

Valéry Giscard d’Estaing nasceu a 2 de Fevereiro de 1926 em Koblenz. Nasceu numa família ligada à política e à alta administração pública, filho de um director de finanças e neto de um senador. Durante a Segunda Guerra Mundial, entrou para as fileiras da Resistência em 1944, com apenas 18 anos, e combateu na Alemanha e na Áustria, que lhe valeu a condecoração da Cruz de Guerra.

Em 1945, retomou os estudos. Estudou na prestigiada Escola Nacional de Administração, passou pela inspecção das finanças em 1952. E ascendeu à aos ministérios da Economia e Finanças.

Antes de ser eleito Presidente, Giscard d'Estaing foi ministro das Finanças do executivo de Georges Pompidou entre 1962 e 1966. Voltou ao governo com as mesmas funções quando Pompidou já era Presidente entre 1969 e 1974.

A primeira passagem pelo governo foi entre 1959 e 1964, sobre presidência de Charles de Gaulle. Mais tarde, entre 1969 e 1974, Valéry Giscard d’Estaing volta a ser chamado para as mesmas funções, para trabalhar com o Presidente George Pompidou.

Valéry Giscard d’Estaing foi o terceiro Presidente da V República francesa, entre 1974 e 1981. Eleito aos 48 anos, sucedeu ao general Charles De Gaulle.

Algumas das principais marcas do seu mandato foram o acesso ao voto a partir dos 18 anos, o direito à interrupção voluntária da gravidez e a possibilidade de divórcio por mútuo acordo. Apesar de se ter recandidatado, foi derrotado em 1981 por François Miterrand.

Giscard D'Estaing, comemorou seu 94º aniversário em 2 de Fevereiro, fez uma de últimas aparições públicas em 30 de Setembro de 2019, no velório do antigo Presidente, Jacques Chirac, que foi seu primeiro-ministro de 1974 a 1976.

