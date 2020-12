Lei da Segurança Global

Manifestações em toda a França, incidentes em Paris

Um carro incendiado nos protestos em Paris. 05/12/20 © REUTERS/GONZALO FUENTES

Texto por: Cristiana Soares com AFP 2 min

Registo de inúmeros incidentes, este sábado em Paris, na marcha pelas liberdades, no quadro de uma jornada nacional de manifestações, e no dia seguinte a uma intervenção do presidente Emmanuel Macron com o objectivo de acalmar os ânimos inflamados pelos sucessivos episódios de violência policial e pela polémica lei da segurança global.