França: 95 detidos nos protestos contra a lei da Segurança Global

Pelo menos 95 pessoas foram detidas nas manifestações de ontem em França. Os manifestantes contestam a polémica lei da Segurança Global. Os protestos degeneraram e 67 pessoas ficaram feridas, entre polícias e manifestantes, de acordo com um “balanço definitivo” apresentado hoje pelo ministro do Interior francês Gérald Darmanin .

Publicidade Continuar a ler

A capital francesa foi palco de vários episódios de violências e sofreu estragos avultados ao nível de montras de lojas e mobiliário urbano. 48 elementos das forças de segurança ficaram feridos em Paris, onde foram detidas 25 pessoas, entre eles dois menores.

Ontem à noite ministro francês do Interior apontou o dedo aos manifestantes acusando-os de serem estarem a “destruir a República”. Gérald Darmin apelou ao “apoio aos polícias, mais uma vez levados a intervir com muita violência”, quando a manifestação estava a dispersar-se no centro da capital.

Segundo dados oficiais, 52.350 manifestantes participaram em cerca de 90 protestos organizados em França contra o projecto-lei, 5.000 em Paris.

Aprovado a 24 de Novembro pela Assembleia Nacional, o projecto-lei da “segurança global” proíbe a publicação de imagens das forças policiais e tem sido alvo de críticas e manifestações que denunciam uma clara violação do direito de expressão em França.

O artigo 24 do documento “protege os que nos protegem”, atirados “para as redes sociais”. Assim sendo, qualquer jornalista ou cidadão está proibido de "filmar membros das forças de segurança com a intenção de prejudicar a sua integridade física ou mental”. O não respeito deste artigo será punido com um ano de prisão e 45.000 euros de coima.

Uma medida reivindicada pelos sindicatos dos polícias, mas contestada pelos defensores das liberdades públicas que denunciam “um atentado desproporcionado” à liberdade de informação.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro