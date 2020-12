França

Sarkozy fala pela primeira vez no processo "das escutas"

Chegada do antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy ao Tribunal de Justiça de Paris neste dia 7 de Dezembro de 2020. MARTIN BUREAU AFP

Texto por: Liliana Henriques 3 min

Uma semana depois do início efectivo do seu processo no chamado "caso das escutas" em que é acusado de corrupção e tráfico de influência, o antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy foi hoje ouvido pela primeira vez na sala de audiências. Ao denunciar "calúnias", o antigo chefe de Estado desmentiu qualquer acto de corrupção.