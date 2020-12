França

França: Castex apresenta lei contra separatismo religioso

Jean Castex à saída do Conselho de Ministros. 09/12/20 AFP - CHARLES PLATIAU

Texto por: Cristiana Soares com AFP 2 min

Apresentado esta quarta-feira em Conselho de Ministro o projecto de lei contra o separatismo religioso. Na apresentação do documento, Jean Castex disse repetidamente tratar-se de um texto para defender as “liberdades” e não “contra as religiões”.