Futebol: Lyon e Lille na liderança, PSG caiu para o 3° lugar

Tino Kadewere, avançado do Lyon, apontou o único tento no triunfo por 0-1 frente ao Paris Saint-Germain.

O Paris Saint-Germain cedeu a liderança do campeonato francês da primeira divisão de futebol após a 14ª jornada. O Lyon, que derrotou o PSG por 0-1, e o Lille estão na liderança com 29 pontos.

Quatro equipas em apenas dois pontos. O PSG perdeu a liderança e está a um ponto do Lille e do Lyon, enquanto o Marselha, que ocupa o quarto lugar, está a dois pontos dos dois líderes.

PSG no 3° lugar

O Paris Saint-Germain recebeu e perdeu por 0-1 frente ao Lyon. O único tento da partida foi apontado pelo avançado do Zimbabué, Tino Kadewere.

Os parisienses, que contaram com o médio luso-guineense Danilo Pereira no onze inicial, não conseguiram ter uma exibição consistente para continuar na liderança da Ligue 1.

Recorde-se que a semana do PSG ficou marcada pelo triunfo por 5-1 frente aos turcos do Istanbul Basaksehir no Parque dos Príncipes, 24 horas após o jogo ter sido suspendido e adiado após alegadas palavras racistas do quarto árbitro contra um elemento da equipa técnica da equipa turca, o camaronês Pierre Achille Webó.

No domingo à noite, perante o Lyon, os parisienses acabaram por ser derrotados e o avançado brasileiro Neymar saiu lesionado nos minutos finais após um falta do médio brasileiro do Lyon, Thiago Mendes, que foi expulso.

O Paris Saint-Germain caiu para o 3° lugar com 28 pontos, enquanto o Lyon é líder do campeonato, juntamente com o Lille, ambos com 29 pontos.

Reinildo, internacional moçambicano do Lille. © JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Lille na liderança com Reinildo

O Lille, novamente com o internacional moçambicano Reinildo a titular, venceu por 2-1 o Bordéus, clube onde actua o defesa moçambicano Mexer.

Os tentos da equipa do Norte da França foram apontados pelo avançado francês Jonathan Bamba e pelo defesa português José Fonte. O único golo dos girondinos foi da autoria do médio croata Toma Basic.

O Lille está na liderança com 29 pontos em 14 jogos, com um ponto de vantagem em relação ao PSG que também já realizou 14 encontros.

Marselha no 4° lugar com dois jogos em atraso

O Marselha venceu por 2-1 o Mónaco no Estádio Vélodrome. Os tentos foram apontados pelo avançado francês Florian Thauvin e pelo avançado argentino Darío Benedetto para os marselheses, enquanto o único golo dos monegascos foi da autoria do avançado francês Wissam Ben Yedder.

De notar que o avançado luso-cabo-verdiano Gelson Martins foi titular do lado dos monegascos.

Um triunfo que coloca o Marselha na quarta posição com 27 pontos, a dois dos dois líderes, Lyon e Lille, no entanto os marselheses contam com dois jogos em atraso.

Na próxima jornada, a 16 de Dezembro, o PSG recebe o Lorient, o Lille desloca-se ao terreno do Dijon, o Lyon recebe o Brest, e o Marselha desloca-se ao terreno do Rennes.

Neymar, avançado brasileiro do PSG, saiu lesionado durante o jogo frente ao Lyon. © REUTERS - CHARLES PLATIAU

