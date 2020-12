António Costa recebido no Eliseu por Emmanuel Macron

O primeiro-ministro português, António Costa, é recebido esta quarta-feira pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu. Um encontro para preparar a presidência portuguesa da União Europeia.

Publicidade Continuar a ler

A presidente da Comissão Europeia exortou esta quarta-feira, 16 de Dezembro, a União Europeia a iniciar "o mais cedo possível» uma campanha de vacinação contra a Covid-19, a arrancar em simultâneo nos 27 Estados-membros, para assegurar a erradicação do "vírus horrível".

O Primeiro-ministro português, António Costa, reagiu às declarações de Ursula Von der Leyen e sublinhou a importância de haver um compromisso conjunto entre Estados-membros.

"Estamos a fazer todos um grande esforço para coordenar, de forma a que no mesmo dia, em todos os Estados-membros possamos iniciar o plano de vacinação. A Comissão fez um grande trabalho ao assegurar a compra conjunta", afirmou o primeiro-ministro.

Primeiro-ministro português, António Costa, defende o plano conjunto de vacinação na UE

Portugal assume a presidência da União Europeia em Janeiro

"É tempo de produzir resultado em três passos: na recuperação económica através de uma recuperação justa, verde e digital. Em segundo lugar, apostar no desenvolvimento do pilar social dos direitos sociais na União Europeia. Por fim, o terceiro ponto, o reforço da autonomia estratégica da Europa - de uma Europa aberta ao mundo", lembrou António Costa.

Para garantir estes três pontos, o chefe de governo português lembrou a importância de se criar "um debate sobre a política industrial, comercial e de concorrência", simultaneamente, de estreitar o "nosso relacionamento com o continente africano, a nossa parceria oriental e o diálogo com novos parceiros do quadro do Indo-pacífico, designadamente, com a cimeira que vamos realizar com a Índia, que é um parceiro fundamental para a Europa nessa região", desenvolveu.

António Costa apresenta estratégia da presidência portuguesa da UE

O chefe de Estado francês defendeu «uma Europa que continue a proteger liberdades, que garanta segurança em relação à reforma de Schengen, mas também quanto às questões migratórias". Emmanuel Macron defendeu "o reforço de uma união económica monetária forte, apesar das incertezas quanto ao Brexit".

O principal tema do almoço de trabalho em Paris com Emmanuel Macron é a presidência da União Europeia que Portugal vai assumir no início do próximo ano.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro