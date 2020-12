França

Prisão perpétua foi pena mais pesada no caso dos atentados de Paris de 2015

Desenho do advogado do jornal Charlie Hebdo, Richard Malka, noTribunal de Paris, a 4 de Dezembro de 2020. © Benoît Peyroucq, AFP

Texto por: Miguel Martins com AFP 2 min

Penas entre 4 anos de cadeia até prisão perpétua foram as sentenças do caso dos atentados de Janeiro de 2015 aqui em Paris. Chegou hoje ao fim o julgamento dos ataques de Janeiro de 2015 que ceifaram a vida a 17 pessoas no semanário satírico Charlie Hebdo, num hipermerado kosher e ainda visando uma polícia.