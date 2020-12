Autor do atentado contra o Thalys condenado a prisão perpétua em Paris

Ayoub el-Khazzani, autor do atentado abortado contra o comboio de alta velocidadeThalys a 21/08/2015.

Texto por: Miguel Martins com AFP

O autor do atentado contra um comboio de alta velocidade Thalys em Agosto de 2015 acaba de ser condenado em França a prisão perpétua. O atentado abortado tinha como palco um comboio que fazia a ligação entre Amsterdão e Paris.

Este marroquino de 31 anos, Ayoub El Khazzani, apanhou o comboio em Bruxelas a 21 de Agosto de 2015 com uma kalashnikov, uma pistola, um cutelo e 300 munições.

Acabou por ser controlado por passageiros, incluindo dois soldados americanos de férias e à paisana.

Ao longo do julgamento Khazzani alegou ter tido como única missão matar os soldados americanos e membros da Comissão europeia que estavam a bordo deste Thalys.

Três outros homens foram também condenados entre 7 a 27 anos de cadeia por terem ajudado o agressor para vir da Síria até à Europa, bem com o mandante Abdelhamid Abaaoud, que também coordenou os atentados de 13 de Novembro do mesmo ano em Paris.

O Tribunal alega que a ideia do terrorista seria matar de forma cega e indiferente os cerca de 200 passageiros do comboio proveniente de Amsterdão e com destino a Paris.

Antes do encerramento do julgamento o arguido em soluços pediu desculpa às vítimas afirmando lamentar o ocorrido.

