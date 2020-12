Emmanuel Macron testa positivo à Covid-19

O Presidente francês apresentou na noite de quarta-feira sintomas leves da Covid-19. Emmanuel Macron vai entrar em isolamento nos próximos sete dias. Contudo, o Palácio do Eliseu informa que Presidente vai continuar a trabalhar.

O Presidente francês "vai continuar a trabalhar" e entrou em isolamento durante sete dias, refere uma nota do Eliseu, acrescentando que Emmanuel Macron se submeteu ao teste depois ter apresentar os "primeiros sintomas da doença", explicou esta tarde o porta-voz do governo, Gabriel Attal.

"Ontem à noite, o Presidente da República começou a sentir sintomas da Covid-19, entrou logo em isolamento e fez um teste PCR. O resultado foi conhecido esta manhã e confirmou-se que era positivo à Covid-19", descreveu o porta-voz.

Emmanuel Macron vai ficar nos próximos sete dias em isolamento social, "como para qualquer o caso positivo no país, foi feito um rastreio para identificar os casos contactos do Presidente de República. Essas pessoas foram contactadas para serem informadas e para entrarem em isolamento", garantiu Gabriel Attal.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, testou negativo. Ainda assim, por prevenção, vai manter-se em isolamento até fazer um novo teste PCR, nos próximos dias.

Jean Castex apresentava, esta quinta-feira, ao Senado a estratégia de vacinação. A apresentação vai ser feita pelo ministro da Saúde, Olivier Véran.

O Presidente francês está infectado com o novo coronavirus um dia depois de ter recebido, em Paris, o chefe do executivo português, António Costa. O Primeiro-ministro português decidiu cancelar as visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, entre sexta-feira e domingo, depois ter estado esta quarta-feira com o presidente francês.

Antes desta reunião, Emmanuel Macron dirigiu esta quarta-feira o Conselho de Ministros, participou no Conselho Europeu no fim-de-semana passado em Bruxelas, teve um encontro com os participantes da Convenção Cidadã do Clima, na segunda-feira almoçou com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e com o secretário-geral da OCDE, Angel Gurría.

