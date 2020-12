Futebol: Lille resiste ao PSG e lidera a Ligue 1

Kylian Mbappé, avançado francês do PSG, não conseguiu marcar frente ao Lille, um jogo que terminou com um empate sem golos.

A liderança do campeonato francês da primeira divisão de futebol ficou definida no domingo, 20 de Dezembro, com o duelo entre o Lille e o PSG num jogo a contar para a 16ª jornada. O Lille continua a liderar a prova após o empate sem golos frente aos parisienses.

Publicidade Continuar a ler

Lille e Paris Saint-Germain, um destas duas equipas ia ficar na liderança da liga francesa, a Ligue 1, após o duelo entre as duas equipas que decorreu no Estádio Pierre Mauroy.

Lille resistiu ao Paris Saint-Germain

A jogar em casa o Lille não desperdiçou a oportunidade de continuar na liderança do campeonato francês. O jogo acabou com um empate sem golos.

Sem o brasileiro Neymar e com Mbappé no banco de suplentes, os parisienses nunca conseguiram encontrar o caminho para a baliza da equipa do Norte da França. Kylian Mbappé entrou no decorrer da segunda parte mas não foi suficiente. De notar que o médio luso-guineense do PSG, Danilo, está lesionado.

O Lille, com o internacional moçambicano Reinildo no onze inicial, soube resistir e proteger a liderança no campeonato. A equipa do Norte da França tem 33 pontos, os mesmos que o Lyon, e mais um do que o Paris Saint-Germain.

Lyon na liderança da Ligue 1 com o Lille

A equipa do Lyon subiu à liderança partilhada com 33 pontos, isto após o triunfo por 1-4 na deslocação ao terreno do Nice.

Os golos da equipa da Região do Rhône foram apontados pelo holandês Memphis Depay, pelo avançado do Zimbabué, Tino Kadewere, pelo camaronês Toko-Ekambi, e pelo médio francês Houssem Aouar. O tento de honra da equipa do Sul da França foi marcado pelo avançado francês Amine Gouiri.

Após 16 jogos realizados e apenas uma derrota nesta temporada 2020/2021, o Lyon, onde actua o internacional português Anthony Lopes, está na primeira posição, com o Lille, com 33 pontos. Quanto ao Nice está na 13ª posição com 21 pontos.

Anthony Lopes, guarda-redes português do Lyon. © POOL/AFP/Archives

Marselha de André Villas-Boas em queda livre

A equipa do Marselha, comandada pelo português André Villas-Boas, empatou em casa a uma bola frente ao Stade de Reims no Estádio Vélodrome.

O Reims, onde actua o internacional guineense Moreto Cassamá, abriu o marcador com um golo na própria baliza do japonês Yuto Nagatomo.

Os pupilos de André Villas-Boas reagiram e chegaram ao empate antes do intervalo com um tento do avançado francês Florian Thauvin.

Dois pontos perdidos pelo Marselha que continua na quarta posição com 28 pontos, a cinco do líder, isto enquanto o Reims ocupa o 17° lugar com 14 pontos.

Na próxima jornada, o PSG recebe o Estrasburgo, o Lyon acolhe o Nantes, o Lille desloca-se ao terreno do Montpellier, e o Marselha desloca-se ao terreno do Angers.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro