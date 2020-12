Franceses com Consoada recheada em ano de pandemia

A Noite de Consoada em França traduziu-se hoje numa enorme azáfama nas lojas à procura dos ingredientes para uma refeição que se prevê ser em comité restrito, devido à pandemia, mas o que não impediu os comerciantes de se depararem com uma enorme procura.

Sandra Gonçalves, gerente em Paris da empresa de comida para catering Canelas, garante não se lembrar de uma tal procura de clientes para garantir uma mesa de Consoada recheada.

O facto de 2020 ter sido um ano tão difícil, devido aos confinamentos inerentes à pandemia de Covid-19, poderá ter pesados neste cenário ou ainda não terem sido autorizados os festejos de Ano Novo.

O único serão sem recolher obrigatório foi o desta Noite de Natal pelo que os franceses teriam apostado em conseguir uma mesa com todos os ingredientes para uma Ceia natalícia.

Ela deixou-nos também a lista dos pratos mais procurados na perspectiva desta Consoada, a azáfama foi geral nas padarias, pastelarias, peixarias, talhos, feiras e lojas de catering para o efeito em toda a capital francesa e no país em geral.

Susana Gonçalves, gerente da empresa de catering Canelas em Paris

As autoridades apelaram a que as pessoas não fossem mais do que seis à mesa, que se arejasse regularmente o recinto e que previamente se tivesse garantido o auto-confinamento dos convivas, e isto por forma a tentar evitar quanto possível uma explosão de contágios devido à pandemia.

Nesta quarta-feira foram diagnosticados cerca de mais 15 000 casos de novo coronavírus. O governo tinha previsto aligeirar o dispositivo em curso a 15 de Dezembro caso se passasse para um máximo de 5 000.

Tal não foi o caso obrigando ao adiamento da reabertura de salas de teatro, cinema, ginásios, bares e restaurantes pelo menos até 7 de Janeiro.

Foi instaurado um recolher obrigatório até então, mas são muitos os receios de que após as festas natalícias um terceiro confinamento possa vir a ser decretado em França, como noutros países limítrofes.

Na perspectiva desta Consoada foram muitas as filas nos laboratórios de análises e farmácias para efectuar um teste prévio, foi também preconizada uma atenção especial para com as pessoas idosas por forma a protegê-las, por serem particularmente vulneráveis.

A vacinação contra a Covid-19 começa em França, e nos demais 26 membros da União Europeia, neste domingo, mas só chegará ao grande público na Primavera.

Numa primeira fase serão as pessoas vulneráveis e o pessoal de saúde a beneficiarem da vacina dos laboratórios Pfizer BioNTech.

