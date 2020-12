Futebol: Lille e Lyon lideram a Ligue 1 no Natal

A equipa do Lyon lidera o campeonato francês no Natal.

O Lille e o Lyon lideram o campeonato francês da primeira divisão de futebol após a 17ª jornada. O actual campeão, e favorito à conquista do título, o Paris Saint-Germain ocupa o terceiro lugar.

A Liga francesa tem dois líderes, Lyon e Lille, antes do Natal, uma situação um pouco diferente dos anos anteriores em que o Paris Saint-Germain estava na frente.

Lyon, 1° lugar sem competições europeias

A equipa do Lyon, que esta época não participa nas competições europeias, está na liderança com 36 pontos, isto após o triunfo por 3-0 frente ao Nantes.

Os golos da equipa da Região do Rhône foram apontados pelo avançado do Zimbabué, Tino Kadewere, pelo camaronês Toko-Ekambi, e pelo médio brasileiro Lucas Paquetá.

Após 17 jogos realizados e apenas uma derrota nesta temporada 2020/2021, o Lyon, onde actua o internacional português Anthony Lopes, está na primeira posição, com o Lille, com 36 pontos. Quanto ao Nice está na 16ª posição com 15 pontos.

Reinildo, internacional moçambicano do Lille. © JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Lille venceu com dificuldades

O Lille venceu por 2-3 na deslocação ao terreno do Montpellier num jogo em que esteve a vencer por 0-1 e por 1-2, antes de arrecadar os três pontos com um resultado de 2-3. O Montpellier conseguiu criar problemas ao líder chegando ao empate por duas vezes, mas não alcançou o empate a três bolas e perdeu por 2-3.

Os golos do Lille foram apontados pelo avançado norte-americano Timothy Weah, pelo avançado francês Jonathan Ikoné e pelo avançado turco Burak Yilmaz.

A equipa do Norte da França, com o internacional moçambicano Reinildo no onze inicial, tem 36 pontos, os mesmos que o Lyon.

Paris Saint-Germain esmagou Estrasburgo

Sem o brasileiro Neymar e o médio luso-guineense Danilo Pereira, os parisienses não tiveram problemas em derrotar o Estrasburgo por 4-0. Os golos foram apontados pelo avançado francês Kylian Mbappé, pelo defesa francês Timothée Pembele, pelo médio senegalês Gana Gueye e pelo avançado italiano Moise Kean.

Um triunfo importante antes do Natal que coloca o Paris Saint-Germain na terceira posição com 35 pontos, a apenas um ponto dos dos lideres.

Quanto ao Estrasburgo está no 17° lugar com 14 pontos.

Kylian Mbappé, avançado francês do PSG. © FRANCK FIFE AFP/Archives

Marselha de André Villas-Boas à deriva

A equipa do Marselha, comandada pelo português André Villas-Boas, perdeu por 2-1 na deslocação ao terreno do Angers, é o terceiro jogo sem triunfo para os marselheses que caíram para o quinto lugar.

O Angers abriu o marcador aos 4 minutos com um tento do avançado português Mathias Pereira Lage. O Marselha não soube reagir e sofrer um segundo golo, apontado pelo avançado francês Lois Diony.

Os pupilos de André Villas-Boas reagiram apenas na segunda parte com um golo marcado pelo médio francês Valentin Rongier. Demasiado tarde para evitar uma derrota, a segunda nos três derradeiros encontros.

O Marselha caiu para a quinta posição com 28 pontos, a oito dos líderes, isto enquanto o Angers ocupa o 9° lugar com 27 pontos.

Na próxima jornada, a 6 de Janeiro, o PSG desloca-se ao terreno do Saint-Étienne, o Lyon acolhe o Lens, o Lille recebe o Angers, e o Marselha acolhe o Montpellier.

