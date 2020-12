Marcon termina quarentena sem sintomas de Covid-19

O chefe de Estado Emmanuel Macron terminou, esta quinta-feira, a quarentena de uma semana e depois de todos os sintomas da doença terem desaparecido.

Publicidade Continuar a ler

O Presidente francês já não tem sintomas de Covid-19, anunciou o Eliseu. Emmanuel Macron terminou, esta quinta-feira, a quarentena de uma semana, depois de ter testado positivo ao novo coronavírus.

Macron aproveitou a mensagem para felicitar os seus compatriotas pelo Natal e para recordar a importância da prudência nestas festas devido à pandemia.

O chefe de Estado alertou para o facto de o país estar perto das 62 mil mortes e de ter registado 2,5 milhões de infecções, expressando a sua confiança nos franceses para "enfrentarem o vírus da Covid-19".

França dá luz verde à vacina da Pfizer-BioNtech

A Alta Autoridade para a Saúde deu, esta quinta-feira, 24 de Dezembro, luz verde para a utilização da vacina da Pfizer-BioNtech em França. A campanha de vacinação no território francês começa este domingo.

Esta última etapa acontece três dias depois da Comissão Europeia ter validado a utilização, no seio da União Europeia, da vacina da Pfizer e BioNTech contra a Covid-19.

Em entrevista ao canal de televisão francês TF1, o ministro da Saúde Olivier Véran assegurou que a campanha de vacinação vai iniciar no domingo em "dois ou três" lares de terceira idade da região parisiense.

A União Europeia que até ao momento encomendou 200 milhões de doses da vacina Pfizer e BioNTech prevê vacinar nos próximos meses 70% dos seus 450 milhões de habitantes, com prioridade ao pessoal médico, aos mais idosos e mais frágeis.

Nova variante do coronavírus

Ontem, o ministro da Saúde britânico garantiu que uma nova variante do coronavírus foi detectada no Reino Unido. Matt Hancock afirmou que se trata de mesma estirpe que foi detectada na África do Sul e anunciou restrições de viagem imediatas e quarentena para os passageiros que tenham estado naquele país africano.

Os cientistas dizem que se trata de uma estirpe muito infecciosa e responsável por uma explosão de casos em Inglaterra, levando dezenas de países a proibir as viagens com o Reino Unido.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro