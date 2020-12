França pronta para começar a vacinar este domingo contra a Covid-19

Já chegaram a França os lotes de vacinas que vão ser administrados a partir deste domingo contra a Covid-19. Paris decidiu vacinar, numa primeira fase, idosos vulneráveis de unidades de cuidados continuados, enquanto outros países optaram por vacinar, primeiro o pessoal de saúde.

Publicidade Continuar a ler

Em França só no final da Primavera é que a vacina vai chegar ao grande público.

Daqui até lá serão várias as categorias a poder recebê-la: pessoas vulneráveis, acima dos 75 anos, depois acima dos 65 e, posteriormente, de mais de 50 anos, nomeadamente, para além do pessoal de saúde que tem estado na linha da frente no combate à pandemia da Covid-19.

De acordo com um balanço feito pela agência France Presse, a pandemia matou mais de um milhão e setecentas mil pessoas e contaminou quase 80 milhoes em todo o mundo desde o registo dos primeiros casos no ano passado na China.

Algumas zonas do globo, como por exemplo o Reino Unido, a Rússia ou os Estados Unidos, os 27 vão, pois começar a vacinar, de forma simultânea, os seus cidadãos.

Aqui em França, as autoridades opetaram por começar a vacinar, numa primeira fase, idosos vulneráveis de unidades de cuidados continuados.

Suzette Fernandes, responsável de utentes no Hospital Henri Mondor de Créteil, perto de Paris, afirma concordar com esta opção por se tratarem das "pessoas mais susceptíveis de adoecerem e de adoecerem com formas graves. Não esquecendo que no pessoal da saúde poderá haver também pessoas vulneráveis, doentes, que necessitem de ser vacinadas na primeira fase".

Suzette Fernandes, responsável de utentes no Hospital Henri Mondor de Créteil

Ainda relativamente ao coronavirus de há uns dias a esta parte o mundo enfrenta o surgimento de uma nova estirpe mais contagiosa da doença cujos primeiros casos foram registados no Reino Unido.

Hoje a França deu conta de um primeiro caso da nova variante em Tours, no Oeste do país, um francês habitualmente residente na inglaterra assintomatico que já se encontra isolado.

Noutros pontos, em Espanha foram detectados 4 casos, na Suécia foi registado um primeiro caso e ontem no Japão foram recenseados primeiros casos da nova estirpe para um total de mais de 900 infecções só relativos a esta sexta-feira.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro