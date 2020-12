França/Moda

Morreu estilista francês Pierre Cardin

Estilista francês, Pierre Cardin, na sua loja parisiense a 27 de Junho de 2019 BERTRAND GUAY AFP/Archivos

Texto por: Miguel Martins com AFP 2 min

O estilista francês Pierre Cardin morreu com 98 anos, anunciou a Academia de Belas Artes. Empresário multifacetado ele foi o primeiro a vender as suas colecções nos grandes armazéns no final dos anos 50 e também o primeiro a lançar uma gama de perfumes e acessórios.