França: alargamento do recolher obrigatório no Leste e região de Nice

Ministro francês da saúde Olivier Véran em Paris, a 26 de Novembro de 2020. © AP - LUDOVIC MARIN

Texto por: Miguel Martins com AFP 2 min

Em França as autoridades admitem a possibilidade de vir a alargar o recolher obrigatório, em vigor actualmente a partir das 20 horas , nomeadamente no Leste, logo a partir das 18 horas e isto a partir deste sábado. O Leste que actualmente é palco de uma muito forte circulação do vírus da Covid-19.