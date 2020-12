França: denunciada lentidão do processo de vacinação

São muitas as críticas à lentidão da vacinação em França, em curso desde domingo, contra a Covid-19. Menos de 200 pessoas foram vacinadas, numa altura em que o vírus continua a circular de forma muito activa, a vizinha Alemanha, por seu lado, já vacinou 78 000 pessoas.

Menos de 200 pessoas vacinadas em França desde domingo, quando, por exemplo, Portugal já vacinou 16 701 e a Alemanha 78 000 !

O presidente do partido de direita dos republicanos, Damien Abad, e o deputado Eric Ciotti pediram que o ministro da saúde Olivier Veran fosse ouvido com urgência no parlamento, alegando que a França passa por idiota neste processo, se comparada com os seus parceiros europeus que começaram a vacinar no mesmo dia.

Enquanto a presidente do grupo socialista no parlamento reclamava no semanário L'Obs a publicação do número de vacinas administradas diariamente por distritos para garantir a transparência do processo, apelando a que mais rapidamente se vacine o pessoal de saúde.

Por seu lado Roland Lescure, deputado do partido presidencial, assegurou que o objectivo de vacinar entre 15 a 20 milhões de franceses se mantém e que, a partir da próxima semana, o ritmo se vai intensificar pelo que no início de Fevereiro centenas de milhares de franceses deverão já ter sido vacinados.

O secretário de Estado dos assuntos europeus, Clément Beaune, garantiu ao canal LCI que não há falta de doses de vacinas.

