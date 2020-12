Primeiro-ministro francês no Chade para abordar luta anti-terrorista

Primeiro-ministro francês cumprimenta com o cotovelo o presidente chadiano em Amdjarass, no Chade, a 31 de Dezembro de 2020.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex , está em visita ao Chade onde vai passar a noite de São Silvestre com as tropas gaulesas da operação anti-terrorista Barkhane.

Jean Castex encontrou-se já com o presidente chadiano Idriss Déby.

O primeiro-ministro francês afirmou ter abordado com o chefe de Estado do Chade as pistas para reforçar ainda mais a cooperação, tendo como objectivo comum a luta contra o terrorismo na região do Sahel, mas também contra o autoproclamado Estado islâmico, a Al Qaeda ou na zona do Lago Chade, face à organização Boko Haram.

Jean Castex presta homenagem esta noite aos três militares que ainda esta semana morreram no vizinho Mali na explosão de um engenho artesanal.

Será em Ndjamena, centro de comando da força Barkhane. O primeiro-ministro estará com os militares na passagem de ano.

Amanhã Castex irá ver dois outros contingentes, um a norte, perto da Líbia, e outro a leste, este perto do Sudão.

O governante lembrou que a capital chadiana deve acolher em Janeiro ou Fevereiro uma reunião da França e dos países do G5 Sahel para fazer um ponto da situação quanto à luta anti-terrorista.

Castex afirmou ainda que o presidente Idriss Déby dever-se-ia deslocar brevemente a França para debater com Emmanuel Macron o conjunto destas perspectivas.

