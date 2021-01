Futebol: Mauricio Pochettino, novo treinador do Paris Saint-Germain

O treinador argentino Mauricio Pochettino é o novo técnico do Paris Saint-Germain, substituindo o alemão Thomas Tuchel, despedido recentemente.

O técnico argentino assinou contrato até 30 de Junho de 2022, com mais um de opção, com o clube parisiense, ele que também foi jogador do PSG.

Mauricio Pochettino, de 48 anos, é uma figura histórica do Paris Saint-Germain, visto que o antigo defesa vestiu a camisola parisiense e até foi capitão.

O primeiro jogo como treinador para Mauricio Pochettino será a 6 de Janeiro com uma deslocação ao terreno do Saint-Étienne. Recorde-se que o PSG está na terceira posição no campeonato francês da primeira divisão de futebol com 35 pontos, a um dos dois líderes, o Lyon e o Lille.

Eis o comunicado do PSG:

Após ter sido formado em seu país no Newell's Old Boys e, em seguida, descoberto a Europa pelo Espanyol, ​​o argentino (20 jogos pela seleção, dois golos marcados) disputou 95 partidas (seis golos) com a camisola parisiense, de janeiro de 2001 a junho de 2003. Durante estes 30 meses passados ​​na capital, o natural de Murphy exibiu uma combatividade incessante que o tornou um jogador extremamente apreciado no Parc des Princes.

Assim que a carreira de jogador terminou, Mauricio Pochettino iniciou a carreira de treinador no Espanyol (2009-2012), antes de desenvolver a sua experiência na Inglaterra, primeiro à frente do Southampton FC (2013-2014), e depois no Tottenham Hotspur FC (2014-2019). No banco da equipa londrina, ele revelou um grande talento na gestão de atletas, além de transmiti-los sua experiência, sua paixão e sua ambiciosa visão do futebol. Ele conseguiu assim levar os «Spurs» à primeira final da Liga dos Campeões de sua história, em 2018-2019. Mauricio Pochettino comandará o seu primeiro treino neste domingo, 3 de janeiro.

«Estou extremamente feliz e honrado por ser o novo treinador do Paris Saint-Germain», disse Mauricio Pochettino após a assinatura do contrato. «Agradeço aos dirigentes do clube por confiarem em mim. Como vocês sabem, este clube sempre manteve um lugar especial em meu coração. Tenho memórias maravilhosas daqui, especialmente da atmosfera única do Parc des Princes. Volto hoje ao clube com muita ambição e humildade, mas também estou ansioso por trabalhar com alguns dos jogadores mais talentosos do mundo. Esta equipa tem um potencial fantástico e farei de tudo com minha comissão técnica para optimizar os resultados do Paris Saint-Germain em todas as competições. Faremos também o nosso melhor para dar à nossa equipa aquela identidade de jogo combativa e ofensiva que os fãs parisienses sempre adoraram».

«Estamos muito felizes em confiar a gestão da nossa equipa profissional a Mauricio Pochettino», disse Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain. «Estou orgulhoso de ver o nosso ex-capitão regressar ao Paris Saint-Germain, porque o clube sempre foi a sua casa. O regresso de Mauricio Pochettino enquadra-se perfeitamente nas nossas ambições e marcará mais um capítulo para o clube que, tenho a certeza, irá deliciar os nossos adeptos. Com a nomeação de Mauricio Pochettino, o Paris Saint-Germain está comprometido em continuar seu forte desenvolvimento nos próximos anos».

