França garante intensificar vacinação contra a Covid-19

Ministro francês da saúde, Olivier Véran, em Paris num centro de vacinação hospitalar (Hôpital Dieu) a 4 de Janeiro de 2021. REUTERS - POOL

Texto por: Miguel Martins com AFP 6 min

O governo francês prometeu nesta terça, 4 de Janeiro, "amplificar, acelerar e simplificar" a sua campanha de vacinação contra a Covid-19. Paris vai arrancar com a campanha para os mais de 75 anos, para além das Unidades de cuidados continuados antes do fim do mês e garante que os que se querem vacinar poder-se-ão inscrever para o efeito.