Futebol: Lyon isola-se na liderança da Ligue 1, PSG empatou com novo treinador

O Lyon lidera isolado o campeonato francês da primeira divisão de futebol após a 18ª jornada. O actual campeão, e favorito à conquista do título, o Paris Saint-Germain ocupa o segundo lugar, a três pontos do líder.

A Liga francesa tem um líder isolado, o Lyon, uma situação um pouco diferente dos anos anteriores em que o Paris Saint-Germain estava na frente.

Lyon, 1° lugar isolado

A equipa do Lyon, que esta época não participa nas competições europeias, está na liderança com 39 pontos, isto após o triunfo por 3-2 frente ao Lens.

Os golos da equipa da Região do Rhône foram apontados pelo avançado holandês Memphis Depay, que bisou, e pelo defesa cabo-verdiano do Lens, Steven Fortes, na própria baliza. Quanto aos tentos do Lens foram marcados pelo avançado francês Florian Sotoca e pelo médio maliano Cheick Doucouré.

Após 18 jogos realizados e apenas uma derrota nesta temporada 2020/2021, o Lyon, onde actua o internacional português Anthony Lopes, está na primeira posição com 39 pontos. Quanto ao Lens está na 8ª posição com 27 pontos.

Lille perdeu liderança

O Lille perdeu em casa por 1-2 frente ao Angers e acabou por ceder a liderança, ocupando o segundo lugar com 36 pontos, os mesmos que o Paris Saint-Germain.

O golo do Lille foi apontado pelo avançado turco Burak Yilmaz, enquanto os dois tentos do Angers foram marcados pelo defesa francês Romain Thomas.

A equipa do Norte da França, com o internacional moçambicano Reinildo no onze inicial, tem 36 pontos, os mesmos que o PSG. Quanto ao Angers está na 7ª posição com 30 pontos.

Paris Saint-Germain empatou com novo treinador

Sem o brasileiro Neymar e o médio luso-guineense Danilo Pereira, os parisienses empataram a uma bola na deslocaçao ao terreno do Saint-Étienne. O golo do PSG foi apontado pelo avançado italiano Moise Kean, enquanto o tento do Saint-Étienne foi marcado pelo avançado francês Romain Hamouma.

Primeiro jogo e primeiro empate para o treinador argentino Mauricio Pochettino que comanda agora a equipa do Paris Saint-Germain. Os parisienses ocupam o segundo lugar com 36 pontos, a três do líder. Quanto ao Saint-Étienne está no 14° lugar com 19 pontos.

Marselha de André Villas-Boas venceu o Montpellier

A equipa do Marselha, comandada pelo português André Villas-Boas, venceu por 3-1, em casa, o Montpellier.

Os golos marselheses foram apontados pelo avançado sérvio Nemanja Radonjic, pelo avançado francês Dimitri Payet e pelo avançado francês Valère Germain.

Após três jogos sem triunfo, os marselheses regressaram às vitórias, ocupando o quinto lugar com 31 pontos. Quanto ao Montpellier está na nona posição com 27 pontos.

Na próxima jornada, a 9 de Janeiro, o PSG recebe o Brest, o Lyon desloca-se ao terreno do Rennes, o Lille desloca-se ao terreno do Nîmes, e o Marselha desloca-se ao terreno do Dijon.

