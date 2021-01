Karim Benzema vai a julgamento no caso de um vídeo sexual

A Procuradoria de Versalhes, na região parisiense, anunciou que Karim Benzema, futebolista francês do Real Madrid, vai a julgamento no caso da chantagem contra o médio francês, Mathieu Valbuena.

Mais de cinco anos após o início deste caso, a Procuradoria de Versalhes, que tinha assegurado que ia levar Karim Benzema, cumpriu nesta quinta-feira 7 de Janeiro e anunciou que vai haver um julgamento contra o avançado francês do Real Madrid e mais quatro pessoas suspeitas de estarem ligadas a esta chantagem.

O caso: vídeo íntimo de Mathieu Valbuena

Em Novembro de 2015, o avançado francês do Real Madrid, Karim Benzema, foi à polícia judiciária de Versalhes, na região parisiense, para ser interrogado sobre o caso de chantagem contra o médio francês, Mathieu Valbuena, que nesse momento actuava no Lyon.

O inquérito é sobre um vídeo íntimo de Mathieu Valbuena, que foi roubado ao jogador e utilizado para chantagear o médio e antigo internacional francês.

Segundo o inquérito, Karim Benzema terá abordado este assunto cara a cara com o colega de equipa a 5 de Outubro de 2015 na concentração da selecção francesa em Clairefontaine, na região parisiense, antes dos encontros frente à Arménia e à Dinamarca. O avançado do Real Madrid tinha reconhecido ter falado com Mathieu Valbuena, seu antigo colega na selecção francesa.

Os três suspeitos de chantagem, detidos na altura, teriam contactado pessoas próximas de Karim Benzema para utilizar o avançado francês na tentativa de chantagem. Benzema explicou que tentou "ajudar" um amigo, sem pensar que poderia prejudicar Valbuena. Esse amigo de infância do avançado do Real Madrid foi abordado pelos três chantagistas que pretendiam 150 000 euros. Karim Benzema foi acusado de cumplicidade.

O vídeo foi roubado a Junho de 2015, altura em que Mathieu Valbuena apresentou uma queixa na polícia após ter recebido uma chamada de um desconhecido que afirmava ter um vídeo com conteúdos que poderiam comprometer o jogador.

O suspeito terá proposto ao jogador o pagamento de uma soma, por definir, em troca do seu silêncio. Negociações entre um polícia, que dizia ser o homem de confiança de Valbuena, e o suspeito, que ameaçava divulgar o vídeo antes do Euro-2016, chegaram mesmo a ter lugar.

Karim Benzema ‘excluído’ da selecção francesa

Desde o início desse caso, o avançado do Real Madrid nunca mais voltou a vestir a camisola da selecção francesa, não tendo participado no Euro'2016 e no Mundial'2018.

De notar que em Dezembro de 2019, o Supremo Tribunal Francês recusou o recurso apresentado por Karim Benzema: os magistrados consideraram que a investigação não tinha ultrapassado os limites legais para obtenção de provas.

Recorde-se que a defesa de Benzema considera as provas viciadas devido à acção de um polícia infiltrado, que se fez passar por emissário de Valbuena, com o objectivo de identificar quem estava por detrás da chantagem.

De referir ainda que o veterano futebolista francês Djibril Cissé, de 39 anos, também chegou a ser detido pelas autoridades no âmbito do mesmo processo, mas acabou libertado, a 13 de Outubro de 2015, sendo que para ele a sua presumível participação no esquema de chantagem foi arquivada.

Karim Benzema, avançado francês do Real Madrid. © GABRIEL BOUYS AFP/Archives

