Futebol: PSG arrecadou 10ª Supertaça francesa

O Paris Saint-Germain derrotou o Marselha por 2-1 em Lens e arrecadou a Supertaça francesa, a 10ª na história do clube parisiense.

Em Lens, no Estádio Bollaert, o Paris Saint-Germain venceu por 2-1 o Marselha, conquistando o primeiro título neste ano civil de 2021, isto apesar do troféu ser relativo ao ano passado.

Os golos parisienses foram apontados pelo avançado argentino Mauro Icardi e pelo avançado brasileiro Neymar, de grande penalidade, enquanto o único tento dos marselheses foi marcado pelo médio francês Dimitri Payet.

A Supertaça francesa, ou troféu dos Campeões como é conhecido em França, decorre entre Julho e Agosto, sendo a primeira prova a realizar-se antes do início da época. Esta prova deveria ter sido organizada depois da época 2019/2020 e antes da temporada 2020/2021. No entanto com a pandemia de Covid-19 foi o jogo foi adiado para a quarta-feira 13 de Janeiro.

O encontro opunha o vencedor do Campeonato de França ao vencedor da Taça de França, mas como o Paris Saint-Germain venceu as duas provas, foi o segundo classificado da temporada 2019/2020 que recuperou um lugar nesta prova disputada num único encontro.

10° troféu na Supertaça para o PSG

Os parisienses venceram este troféu pela décima vez, e pela oitava vez consecutiva. Desde a edição de 2013 que o Paris Saint-Germain venceu todas as Supertaças francesas: 2-1 frente ao Bordéus em 2013, 2-0 frente ao Guingamp em 2014, 2-0 frente ao Lyon em 2015, 4-1 frente ao Lyon em 2016, 2-1 frente ao Mónaco em 2017, 4-0 frente ao Mónaco em 2018, 2-1 frente ao Rennes em 2019, e 2-1 frente ao Marselha na edição 2020.

O treinador argentino do PSG, Mauricio Pochettino, arrecadou o primeiro troféu com os parisienses.

Quanto ao Marselha, clube comandado pelo português André Villas-Boas, que acabou no segundo lugar na época passada, continua com três Supertaças conquistadas na sua história: 1971, 2010 e 2011.

