Macron responde às críticas dos franceses sobre gestão sanitária

O Presidente francês, Emmanuel Macron, chamou, esta quinta-feira, aos cidadãos franceses de “66 milhões de procuradores” que estão numa “busca incessante do erro”, em resposta às críticas sobre a gestão da pandemia pelo Governo. As reacções políticas não tardaram.

Publicidade Continuar a ler

Numa alusão às várias críticas sobre a gestão da crise sanitária pelo Governo, o Presidente francês, Emmanuel Macron, lamentou “a busca incessante do erro” em França que se tornou num país de “66 milhões de procuradores”.

O chefe de Estado disse que “aquele que não comete erros é aquele que não procura, que não faz nada ou que mecanicamente faz a mesma coisa que na véspera”.

As declarações foram feitas esta quinta-feira, em Saclay, depois do anúncio de um plano de investimento nacional para as tecnologias quânticas. Elogiando o plano de 1,8 mil milhões de euros, Emmanuel Macron considerou que “esta estratégia comporta uma parte de risco e de erro”. “Digo-o porque o que rima com a desconfiança francesa é também esta espécie de busca incessante do erro. Quer dizer que nos tornámos numa nação de 66 milhões de procuradores. Não é assim que enfrentamos a crise e andamos para a frente”, declarou.

“Precisamos de ter mulheres e homens que investigam, que têm a capacidade de inventar aquilo que ainda não é perceptível e de se enganar para poder corrigir o mais rápido possível e melhorar. É isso que faz uma grande nação”, acrescentou o Presidente, precisando que “são os erros que ensinam"..

Emmanuel Macron disse, ainda, que “um dos problemas de França é a desconfiança” que está “largamente documentada por muitos investigadores”.

Emmanuel Macron, presidente francês "66 milhões de procuradores"

”, continuou, insistindo na necessidade de “porque

As reacções dos responsáveis políticos não tardaram. No Twitter, a líder da extrema-direita, Marine Le Pen escreveu: “Vírus ou não, há uma coisa que não muda que é a propensão de Emmanuel Macron de vilipendiar os franceses.”

O deputado de LFI Adrien Quatennens considerou que “Macron, para quem faltava um rei em França, tem um grande problema com a democracia”, enquanto o dirigente comunista Fabien Roussel ironizou que Macron “deve mudar de trabalho!”.

Para o antigo candidato socialista às presidenciais, Benoît Hamon, "se os franceses reclamam não será também por terem sido testemunhas de um poder que não reconhece erro nenhum?”.

No partido Os Republicanos, a eurodeputada Nadine Morano julgou “incríveis” as declarações do chefe de Estado, enquanto o deputado Eric Ciotti considerou que “decididamente o Presidente Macron tem um problema com o povo”.

Desde o início da crise sanitária, o executivo francês foi muito criticado pela sua gestão da pandemia, nomeadamente sobre as máscaras, os teste e agora a campanha de vacinação vista como demasiado lenta.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro