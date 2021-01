Covid-19: França pondera novo confinamento

Em entrevista ao jornal Le Parisien, este domingo, o ministro francês da Saúde , Olivier Véran, deixou entender que a França pode reconfinar se os efeitos do recolher obrigatório se revelarem insuficientes.

Publicidade Continuar a ler

O impacto do recolher obrigatório em França será anunciados na próxima semana, explicou ao Le Parisen o ministro da Saúde, Olivier Véran, precisando que «medidas suplementares» -um novo confinamento podem ser adoptadas se os internamentos hospitalares não baixarem e se as novas variantes de Covid-19 se continuarem a propagar-se.

«Saberemos na próxima semana. Se os números não baixarem e se as novas variantes de Covid-19 começarem a propagar-se por todo o território, o governo vai tomar novas medidas. E a isso chama-se um novo confinamento», preveniu Olivier Véran.

«Se constatarmos que o vírus está a progredir rapidamente, fechamos. Vamos fazê-lo se não tivermos outra solução. O confinamento que instauramos em Outubro foi eficaz. Mas eu garanto-vos que não há nenhum plano oculto, nem cenário pré-escrito», prosseguiu.

Este sábado os hospitais franceses registaram 25.900 pacientes com Covid-19, 2900 nos cuidados intensivos.

A pressão sobre as unidades hospitalares e a circulação do vírus mantêm-se em níveis altos no país, onde foram registados mais de três milhões de casos positivos de Covid-19 desde Março.

A França que vai obrigar os europeus a apresentarem teste PCR negativo para entrarem no país.A decisão surgiu depois de o Conselho Europeu ter terminado sem acordo quanto aos certificados de vacinação para facilitar viagens no espaço comunitário.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro