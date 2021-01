Futebol: PSG arrasou, Lille segue ritmo dos parisienses

Kylian Mbappé, avançado francês do PSG, apontou dois golos no triunfo por 4-0 frente ao Montpellier.

O Paris Saint-Germain continua na liderança do campeonato francês da primeira divisão de futebol após a 21ª jornada. Os parisienses partilham o primeiro lugar com o Lille do internacional moçambicano Reinildo.

Com o brasileiro Neymar e a estrela francesa Kylian Mbappé a titulares, os parisienses venceram por 4-0 o Montpellier. Os golos foram apontados pelo internacional francês Kylian Mbappé, que bisou, pelo internacional brasileiro Neymar e pelo internacional argentino Mauro Icardi.

Quarto jogo e terceiro triunfo para o treinador argentino Mauricio Pochettino que comanda a equipa do Paris Saint-Germain.

Os parisienses continuam na liderança com 45 pontos, os mesmos pontos do que o Lille. Quanto ao Montpellier está no 11° lugar com 28 pontos.

Lille segue ritmo dos parisienses

O Lille venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Rennes, ocupando o primeiro lugar com 45 pontos. O tento da equipa do Norte da França foi apontado pelo avançado canadiano Jonathan David.

O Lille, onde actua o internacional moçambicano Reinildo, partilha a liderança com o PSG. Quanto ao Rennes do médio franco-angolano Eduardo Camavinga está na 5ª posição com 36 pontos.

Lyon está na terceira posição

A equipa do Lyon está no terceiro lugar com 43 pontos, isto após vencer por 0-5 na deslocação ao terreno do Saint-Étienne no dérbi do Rhône. Os tentos foram apontados pelo avançado zimbabueano Tino Kadewere, que bisou, pelo defesa brasileira Marcelo, que também bisou, e pelo avançado gabonês do Saint-Étienne, Denis Bouanga, que marcou na própria baliza.

Após 21 jogos realizados e apenas duas derrotas nesta temporada 2020/2021, o Lyon, onde actua o internacional português Anthony Lopes, ocupa a terceira posição com 43 pontos. Quanto ao Saint-Étienne está na 16ª posição com 19 pontos.

Quarta derrota consecutiva para o Marselha de André Villas-Boas

A equipa do Marselha, comandada pelo português André Villas-Boas, perdeu por 3-1 na deslocação ao terreno do Mónaco.

Os três tentos dos monegascos foram apontados pelo defesa chileno Guillermo Maripán, pelo médio francês Aurélien Tchouameni e pelo avançado do Montenegro, Stevan Jovetic. O golo de honra foi da autoria do avançado sérvio Nemanja Radonjic.

Os marselheses perderam novamente pontos na luta pelos lugares cimeiros, ocupando o sexto lugar com 32 pontos. Quanto ao Mónaco está agora na 4ª posição com 39 pontos.

Na próxima jornada, o Lyon recebe o Bordéus, o Paris Saint-Germain desloca-se ao terreno do Lorient, o Lille recebe o Dijon, e o Marselha acolhe o Rennes.

