Politólogo francês acusado por enteado de agressão sexual

Em França o irmão gémeo de Camille Kouchner apresentou queixa hoje, pela primeira vez, contra o seu padrasto o politologo Olivier Duhamel, que acusa de o ter agredido sexualmente na adolescência.O escândalo de incesto foi revelado num livro da autoria de Camille Kouchner, onde revela como o famoso analista político começou a abusar do irmão gémeo quando tinham apenas 13 anos e o código de silêncio que rodeou o caso.

O queixoso , cujo nome fictício é "Victor", tem agora 45 anos, ele foi ouvido na quinta-feira passada pela Brigada de protecção de menores.

Um órgão que investiga neste momento actos de "violação e agressões sexuais cometidas por pessoa com autoridade para com menor de 15 anos".

Na altura o autor da queixa que acaba de ser entregue à justiça passou em revista com a polícia os factos revelados pela irmã no livro ""La Familia Grande", lançado no passado dia 7.

Uma obra autobiográfica de 200 páginas contra a qual o irmão não se insurgiu.

Camille Kouchner acusa o conceituado politólogo, antigo eurodeputado, de ter agredido sexualmente do seu irmão gémeo até ao fim dos anos 80.

"Victor" tinha sido interrogado numa primeira vez no âmbito de uma investigação aberta em 2011 tendo recusado, na altura, apresentar queixa em relação a factos que talvez até já tivessem ficado prescritos.

A nova investigação aberta, após o lançamento do livro, visa verificar que os factos estão mesmo prescritos desde 2003, esclarecer o ocorrido e identificar quaisquer outras vítimas potenciais.

