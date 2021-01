Covid-19

Covid-19: Sanofi vai produzir a vacina Pfizer/BioNtech

Sanofi vai produzir 125 milhões de doses da vacina da Pfizer/BioNTech Joel Saget AFP/Archivos

Texto por: RFI 2 min

A empresa francesa Sanofi confirmou, esta quarta-feira, a conclusão de um acordo com a BioNtech para ajudar a concorrente alemã a fabricar a vacina contra a Covid-19, desenvolvida em conjunto com a americana Pfizer. A Sanofi vai produzir 125 milhões de doses que devem chegar à Europa a partir do próximo verão.