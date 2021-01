#França/Racismo

França: ONGs apresentam queixa colectiva contra o Estado por racismo

Agressão de Michel Zecler. 27 de Novembro de 2020. AFP - -

Texto por: RFI 2 min

Pela primeira vez em França, foi lançada uma acção colectiva contra o Estado por um grupo de ONG’s que quer que o Governo acabe com “controlos de identidade discriminatórios” efectuados pela polícia. A iniciativa surge depois de vários casos de violência policial e de acusações de racismo no interior da polícia francesa, nomeadamente o espancamento de um produtor de música negro no seu local de trabalho.