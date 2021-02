Futebol: Lille de Reinildo tenta segurar liderança na Liga Francesa

Reinildo (direita), internacional moçambicano do Lille.

O Lille, onde actua o internacional moçambicano Reinildo, tenta segurar a liderança no campeonato francês da primeira divisão de futebol frente ao Bordéus num jogo a contar para a 23ª jornada. A equipa do Norte da França tem dois pontos de vantagem em relação ao Lyon e três em relação ao Paris Saint-Germain.

O Lille tem 48 pontos após 22 jornadas realizadas na liga francesa, liderando a classificação da Ligue 1.

Nesta quarta-feira 3 de Fevereiro, os ‘Dogues’ deslocam-se ao terreno do Bordéus para tentar segurar a liderança, alcançada na precedente jornada.

Na 22ª jornada o Lille venceu por 1-0 o Dijon com o único tento a ser apontado pelo médio turco Yusuf Yazici.

De notar que o Lille conta no seu plantel com o defesa moçambicano Reinildo, o defesa luso-guineense Tiago Djaló, o médio luso-cabo-verdiano-são-tomense Renato Sanches, os portugueses Xeka e José Fonte, e o brasileiro Luiz Araújo.

Lyon no 2° lugar

O Lyon, onde actua o internacional português Anthony Lopes, desloca-se ao terreno do Dijon do internacional guineense Mama Baldé.

Os ‘Gones’ estão no segundo lugar com 46 pontos, isto após o triunfo na passada jornada por 2-1, em casa, frente ao Bordéus.

Os golos do Lyon foram apontados pelo avançado camaronês Karl Toko-Ekambi e pelo defesa francês Léo Dubois, enquanto o tento de honra dos girondinos foi marcado pelo avançado nigeriano Samuel Kalu.

Paris Saint-Germain caiu para a 3ª posição

O Paris Saint-Germain recebe o Nîmes no Parque dos Príncipes num jogo a contar para a 23ª jornada.

Os parisienses querem regressar às vitórias após a derrota na precedente jornada por 3-2 na deslocação ao terreno do Lorient.

Com dois golos do avançado brasileiro Neymar, os parisienses não conseguiram derrotar a equipa da Bretanha. Os tentos da equipa do Lorient foram apontados pelo médio francês Laurent Abergel, pelo avançado francês Yoane Wissa e pelo defesa nigeriano Terem Moffi.

Um resultado que permitiu ao Lorient deixar o último lugar e subir para a 18ª posição com 18 pontos, enquanto o Paris Saint-Germain desceu para o 3° lugar com 45 pontos.

