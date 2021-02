França: Primeiro-ministro declara teletrabalho imperativo

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, falou à nação acerca da situação de saúde, nomeadamente, o combate à pandemia de Covid-19. O chefe do executivo promete acelerar a vacinação e descarta, por ora, novo confinamento, apelando, porém, ao reforço do teletrabalho.

O dispositivo em França manter-se-á, sem novo confinamento.

Mas o primeiro-ministro mantém o encerramento das fronteiras aos países de fora da União Europeia, bem como o encerramento dos grandes centros comerciais, medidas em vigor há menos de uma semana por forma a evitar-se o agravamento da pandemia de Covidè19 .

Além disso Jean Castex apelou a que o teletrabalho se torne imperativo, tanto mais que os casos de doença com as variantes do vírus têm aumentado.

Porém a França estaria com índices de contaminação e de mortalidade mais baixos do que muitos dos vizinhos.

Eis um excerto da alocução de Jean Castex.

"Se a situação francesa se mantém preocupante ela distingue-se da de muitos dos nossos vizinhos. Não conhecemos novas vagas epidémicas de vulto.

Os nossos números são, é verdade, elevados, mas são relativamente estáveis.

A taxa de mortalidade por habitante devida ao vírus no decurso desta segunda vaga é dos mais baixos da Europa.

A percentagem de doentes com as novas variantes do vírus passou de cerca de 3,3% a 8 de Janeiro a 14% actualmente.

Um novo confinamento é só equacionável em última instância.

Hoje a situação não o justifica.

Mas a hora não é para se aligeirarem os nossos esforços, pelo contrário é do respeito máximo das regras comuns.

A crise sanitária exige que se tomem disposições urgentes e excepcionais.

O teletrabalho generalizado em todos os locais onde tal é possível torna-se imperativo. "

Jean Castex, primeiro-ministro francês, 4/2/2021

