Futebol: Reinildo com o Lille venceu duelo moçambicano frente ao Bordéus de Mexer

O Lille, onde actua o internacional moçambicano Reinildo, continua na liderança no campeonato francês da primeira divisão de futebol após um triunfo por 0-3 na deslocação ao terreno do Bordéus, clube do defesa moçambicano Mexer, num jogo a contar para a 23ª jornada. A equipa do Norte da França tem dois pontos de vantagem em relação ao Lyon e três em relação ao Paris Saint-Germain.

O Lille tem 51 pontos após 23 jornadas realizadas na liga francesa, liderando a classificação da Ligue 1.

Na passada quarta-feira 3 de Fevereiro, os ‘Dogues’ deslocaram-se ao terreno do Bordéus, clube onde actua o internacional moçambicano Mexer, e venceram por 0-3.

Os golos foram apontados pelo médio turco Yusuf Yazici, pelo avançado norte-americano Timothy Weah, e pelo avançado canadiano Jonathan David.

De notar que o Lille conta no seu plantel com o defesa moçambicano Reinildo, o defesa luso-guineense Tiago Djaló, o médio luso-cabo-verdiano-são-tomense Renato Sanches, os portugueses Xeka e José Fonte, e o brasileiro Luiz Araújo.

Lyon segura 2° lugar

O Lyon, onde actua o internacional português Anthony Lopes, deslocou-se ao terreno do Dijon do internacional guineense Mama Baldé, e venceu por 0-1. O único golo do encontro foi apontado pelo médio brasileiro Lucas Paquetá.

Os ‘Gones’ estão no segundo lugar na tabela classificativa com 49 pontos, isto enquanto o Dijon está na 19ª e penúltima posição com 15 pontos.

Paris Saint-Germain venceu, mas continua no 3° lugar

O Paris Saint-Germain recebeu e venceu por 3-0 o Nîmes no Parque dos Príncipes num jogo a contar para a 23ª jornada. De notar que os golos parisienses foram apontados pelo avançado argentino Ángel Di María, pelo avançado francês Kylian Mbappé, e pelo avançado espanhol Pablo Sarabia.

Os parisienses regressaram às vitórias após a derrota na precedente jornada por 3-2 na deslocação ao terreno do Lorient.

O Paris Saint-Germain ocupa o 3° lugar com 48 pontos, isto enquanto o Nîmes na 20ª e última posição com 15 pontos.

Marselha empatou com o Lens

O Marselha, no primeiro jogo pós-demissão do treinador português André Villas-Boas, empatou na deslocação ao terreno do Lens a duas bolas.

Com este resultado os marselheses continuam no 9° lugar agora 33 pontos, isto enquanto o Lens está na 7ª posição com 35 pontos.

