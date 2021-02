Futebol: Paris Saint-Germain, a vida sem Neymar

Neymar, avançado brasileiro do PSG, saiu lesionado no jogo frente ao Caen.

O Paris Saint-Germain está a viver uma semana muito complicada. Os parisienses seguiram em frente na Taça de França de futebol, vencendo por 0-1 na deslocação ao terreno do Caen, mas perderam o avançado brasileiro Neymar que se lesionou.

A semana dos parisienses parecia ser como todas as outras, entre jogos de campeonato e de Taça, antes do encontro da Liga dos Campeões frente ao FC Barcelona a 16 de Fevereiro em território catalão.

Na quarta-feira 10 de Fevereiro, o PSG deslocou-se ao terreno do Caen, clube da segunda divisão, num jogo a contar para a Taça de França.

Neymar, o avançado brasileiro dos parisienses, foi titular, bem como o médio luso-guineense Danilo Pereira. A estrela canarinha foi até decisiva visto que fez a assistência para o único golo do encontro apontado pelo avançado italo-marfinense Moise Kean.

Tudo estava a caminhar para um triunfo tranquilo do Paris Saint-Germain até à hora de jogo. O defesa do Burkina Faso, Steeve Yago, parou uma jogada de Neymar de uma forma um pouco mais dura, e o árbitro não deu um segundo amarelo a Yago, que teria sido expulso.

Na jogada seguinte, Neymar foi desafiar o defesa do Caen, um duelo que Steeve Yago venceu, mas nesse esforço, o avançado brasileiro acabou novamente por se lesionar, saindo das quatro linhas.

Poucos dias após o jogo o veredicto caiu: Neymar tem uma lesão muscular que o vai afastar dos terrenos pelo menos duas semanas, e até quatro, segundo a recuperação do jogador. O que significa que não vai participar no jogo frente ao FC Barcelona.

No que diz respeito ao jogo frente ao Caen, o Paris Saint-Germain apurou-se para a ronda seguinte, vencendo por 0-1. Os parisienses estão nos 16-avos-de-final da Taça de França.

No entanto este triunfo tem um sabor amargo visto que a equipa da capital francesa ficou sem a estrela da equipa, Neymar.

Neste fim-de-semana, a 13 de Fevereiro, o PSG recebe o Nice no Parque dos Príncipes num jogo a contar para a Liga Francesa de futebol, antes da deslocação ao terreno dos espanhóis do FC Barcelona a 16 de Fevereiro na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Neymar não vai defrontar a antiga equipa o FC Barcelona e até poderá falhar a segunda mão que vai decorrer a 10 de Março em Paris.

De notar que segundo estatísticas divulgadas pelo jornal francês L’Équipe, desde 2017, Neymar falhou 64 jogos e participou em 103, sendo a estrela mundial com mais encontros falhados devido a lesões. No mesmo período, o português Cristiano Ronaldo falhou 12 jogos e realizou 158, enquanto o argentino Lionel Messi falhou também 12 encontros e disputou 175. Ainda no seio do plantel do Paris Saint-Germain, o avançado francês Kylian Mbappé falhou 17 partidas e realizou 153.

Estes dados mostram que Neymar tem sofrido várias lesões, sobretudo musculares, e o PSG teve sempre de encontrar soluções para substituir a estrela brasileira. No entanto, recorde-se que a única vez que os Parisienses chegaram à final da Liga dos Campeões europeus de futebol foi com a presença de Neymar.

