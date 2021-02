França/Alemanha/Covid

Covid-19: França tenta evitar encerramento de fronteiras alemãs

Controlos na fronteira entre a Alemanha e a República Checa perto de Marienberg, em Reitzenhain, Alemanha de Leste a 14 de Fevereiro de 2021. AFP - JENS SCHLUETER

Texto por: Miguel Martins 2 min

A França quer evitar que a Alemanha feche as suas fronteiras com o país vizinho. Berlim fechou parcialmente as fronteiras com a República checa e a Áustria para tentar evitar o alastramento das variantes da Covid-19, muito mais contagiosas do que o vírus inicial.