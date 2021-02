Futebol: Lille lidera a Ligue 1, PSG derrotado pelo Mónaco

Kylian Mbappé (centro), avançado francês do PSG, não conseguiu impedir a derrota da equipa frente ao Mónaco por 0-2.

O Lille, onde actua o internacional moçambicano Reinildo, continua na liderança no campeonato francês da primeira divisão de futebol após um triunfo por 1-4 na deslocação ao terreno do Lorient num jogo a contar para a 26ª jornada. Quanto ao Paris Saint-Germain foi derrotado em casa por 0-2 frente ao Mónaco.

Publicidade Continuar a ler

O Lille tem 58 pontos após 26 jornadas realizadas na liga francesa, liderando a classificação da Ligue 1.

Os ‘Dogues’ deslocaram-se ao terreno do Lorient e venceram por 1-4. Os golos foram apontados pelo defesa francês do Lorient, Andrew Gravillon, na própria baliza, pelo defesa português José Fonte, pelo avançado francês Jonathan Ikoné e pelo defesa croata Domagoj Bradarić. O único tento do Lorient foi marcado pelo defesa francês Jérôme Hergault.

De notar que o Lille conta no seu plantel com o defesa moçambicano Reinildo, o defesa luso-guineense Tiago Djaló, o médio luso-cabo-verdiano-são-tomense Renato Sanches, os portugueses Xeka e José Fonte, e o brasileiro Luiz Araújo.

PSG perdeu em casa frente ao Mónaco

O Paris Saint-Germain, após o triunfo por 1-4 na deslocação ao terreno do FC Barcelona na Liga dos Campeões, foi derrotado em casa, no Parque dos Príncipes, por 0-2 frente ao Mónaco. Os golos dos monegascos foram apontados pelo médio francês Sofiane Diop e pelo defesa chileno Guillermo Maripán.

De notar que a estrela brasileira do PSG, Neymar, estava ausente, isto enquanto o médio luso-guineense, Danilo Pereira, entrou no decorrer da segunda parte.

Com este resultado o Paris Saint-Germain caiu para o 3° lugar com 54 pontos, isto enquanto o Mónaco está na 4ª posição com 52 pontos, a dois dos parisienses.

Lyon no 2° lugar

O Lyon, onde actua o internacional português Anthony Lopes, venceu por 2-3 na deslocação ao terreno do Brest. Os golos da equipa da Região do Rhône foram apontados pelo médio brasileiro Lucas Paquetá, pelo médio francês Houssem Aouar, e pelo avançado holandês Memphis Depay, de grande penalidade, enquanto os tentos do Brest foram marcados pelo defesa francês Brendan Chardonnet e pelo avançado francês Irvin Cardona.

Os ‘Gones’ estão no segundo lugar na tabela classificativa com 55 pontos, isto enquanto o Brest está na 12ª posição com 31 pontos.

Na próxima jornada, o Paris Saint-Germain desloca-se ao terreno do Dijon, o Mónaco recebe o Brest, o Lyon desloca-se ao terreno do Marselha, e o Lille recebe o Estrasburgo.

Imagem de Ilustração © Action Images via Reuters - JOHN SIBLEY

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro