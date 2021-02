Governo francês desvaloriza proposta parisiense de confinamento

A Câmara municipal de Paris defende um confinamento imediato na capital francesa de três semanas, para depois reabrir todos os recintos fechados desde Outubro. O governo que, na noite passada, descartou um confinamento nacional, avançando por ora só com confinamentos ao fim de semana em Nice e em Dunkerque, alega ir estudar a proposta.

Já que a situação epidemiológica na capital francesa se tem vindo a degradar Emmanuel Grégoire, vereador na câmara de Paris, veio defender uma actuação mais rápida e firme do governo, nomeadamente um confinamento de três semanas.

"O confinamento durante o fim-de-semana é uma opção muito restritiva e que não é eficaz do ponto de vista científico. Não podemos viver neste impasse, com meias medidas e meios resultados… creio que os parisienses e os franceses estão dispostos a fazer esforços para alcançar resultados e a reabertura dos restaurantes, dos bares e dos espaços de cultura. Este é o momento em que medidas corajosas devem ser tomadas, para obter resultados."

Por seu lado, esta manhã, Gabriel Attal, porta-voz do governo, alega que o executivo vai estudar a proposta de confinamento da autarquia parisiense, mas revela desde já as suas dúvidas quanto à respectiva eficácia.

"A proposta da câmara de Paris será estudada, como é óbvio. O certo é que ouço poucos ou nenhuns cientistas a dizer que em três semanas se dá cabo do vírus e reabrir tudo.

Na Alemanha anunciaram em meados de Dezembro um confinamento previsto, numa primeira fase para entre 3 a 4 semanas, ora eles ainda estão confinados há mais de oito semanas, com as escolas e lojas fechadas.

O número de casos baixou durante algum tempo e agora não só já não diminui, como nestes últimos dias volta a subir e isto porque as variantes, são muito mais contagiosas, e alteram por completo o contexto."

O executivo que alega concertar-se com os governadores civis sobre as medidas em curso ou a implementar. A proposta da autarquia da capital francesa foi, logo, interpretada por observadores da vida política nacional, como uma forma da edil, Anne Hidalgo, estar mesmo apostada em ser a candidata da esquerda às eleições presidenciais do próximo ano.

