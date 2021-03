Futebol: Danilo Pereira marcou no assalto do PSG ao 2° lugar

Danilo Pereira (esquerda), médio luso-guineense, e Kylian Mbappé (direita), avançado francês, apontaram três dos quatro golos do PSG no triunfo por 0-4 na deslocação ao terreno do Dijon.

O Paris Saint-Germain ocupa o 2° lugar na tabela classificativa após a 27ª jornada do Campeonato francês da primeira divisão de futebol. O Lille continua na liderança na Ligue 1.

Dois pontos separam o Paris Saint-Germain do primeiro lugar na liga francesa, isto após 27 jogos realizados.

Danilo Pereira apontou primeiro golo com o PSG

Os parisienses venceram por 0-4 na deslocação ao terreno do Dijon, clube onde actua o internacional guineense Mama Baldé.

Os golos foram apontados pelo avançado italo-marfinense Moise Kean, pelo avançado francês Kylian Mbappé, que bisou, e pelo médio luso-guineense Danilo Pereira.

O internacional português marcou o primeiro golo com a camisola do Paris Saint-Germain desde que chegou ao clube durante o Verão de 2020 proveniente do FC Porto.

De notar que a estrela do clube, o avançado brasileiro Neymar, continua a recuperar de uma lesão.

Os parisienses subiram ao segundo lugar na classificação com 57 pontos, a dois do líder, o Lille, isto enquanto o Dijon está na 20ª e última posição com apenas 15 pontos.

Lille perdeu pontos

O Lille empatou a uma bola em casa, no Estádio Pierre Mauroy, frente ao Estrasburgo num jogo a contar para a 27ª jornada.

O golo dos ‘Dogues’ foi apontado pelo defesa português José Fonte aos 86 minutos, isto enquanto o tento do Estrasburgo foi da autoria do avançado francês Ludovic Ajorque que abriu o marcador aos 36 minutos.

De notar que o Lille conta no seu plantel com o defesa moçambicano Reinildo, o defesa luso-guineense Tiago Djaló, o médio luso-cabo-verdiano-são-tomense Renato Sanches, os portugueses Xeka e José Fonte, e o brasileiro Luiz Araújo.

A equipa do Norte da França lidera o campeonato francês com 59 pontos, dois de vantagem em relação ao Paris Saint-Germain e três de vantagem em relação ao Lyon, isto enquanto o Estrasburgo está na 15ª posição com 30 pontos.

Lyon empatou frente ao Marselha

O Lyon caiu para o terceiro lugar, isto após o empate a uma bola na deslocação ao terreno do Marselha.

O Lyon abriu o marcador com um golo apontado pelo avançado camaronês Karl Toko-Ekambi aos 21 minutos. No entanto os marselheses empataram ao minuto 44 de grande penalidade pelo avançado polaco Arkadiusz Milik.

O Lyon perdeu pontos na corrida pelo título de Campeão de França ocupando o terceiro lugar com 56 pontos, isto enquanto o Marselha está na 7ª posição com 39 pontos.

Na próxima jornada, a 3 de Março, o PSG desloca-se ao terreno do Bordéus, o Lyon recebe o Rennes e o Lille acolhe o Marselha.

