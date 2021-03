França

Polícia francesa investiga agressão a fotojornalista em Reims

A agressão ocorreu no bairro Croix Rouge de Reims, centro leste da da França, a 27 de Fevereiro de 2021. AFP - FRANCOIS NASCIMBENI

Texto por: Miguel Martins 4 min

Em França a polícia apelou hoje a que quem quer tenha informações acerca da agressão de um fotógrafo de imprensa no sábado em Reims, leste do país, se manifeste. Enquanto o diário "L'Union", para o qual trabalhava Christian Lantenois, apresentou queixa. O fotógrafo de 65 anos está hospitalizado em estado crítico e foi agredido quando cobria uma concentração de jovens no bairro Croix Rouge de Reims.