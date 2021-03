Futebol: Lille segue no primeiro lugar, PSG espera por deslize

Reinildo (centro), internacional moçambicano do Lille.

O Lille não larga a liderança do Campeonato francês da primeira divisão de futebol após a 28ª jornada.

Dois pontos separam o Lille do Paris Saint-Germain no topo da liga francesa, isto após 28 jogos realizados.

Lille derrotou o Marselha

O Lille venceu em casa, no Estádio Pierre Mauroy, por 2-0 o Marselha num jogo a contar para a 28ª jornada.

Os golos dos ‘Dogues’ foram apontados pelo avançado canadiano Jonathan David.

De notar que o Lille conta no seu plantel com o defesa moçambicano Reinildo, o defesa luso-guineense Tiago Djaló, o médio luso-cabo-verdiano-são-tomense Renato Sanches, os portugueses Xeka e José Fonte, e o brasileiro Luiz Araújo.

A equipa do Norte da França lidera o campeonato francês com 62 pontos, dois de vantagem em relação ao Paris Saint-Germain e três de vantagem em relação ao Lyon, isto enquanto o Marselha está na 8ª posição com 39 pontos.

PSG venceu o Bordéus sem Neymar nem Mbappé

Os parisienses venceram por 0-1 na deslocação ao terreno do Bordéus, clube onde actua o internacional moçambicano Mexer. O único golo foi apontado pelo avançado espanhol Pablo Sarabia.

De notar que a estrela do clube, o avançado brasileiro Neymar, continua a recuperar de uma lesão, enquanto o avançado francês Kylian Mbappé também esteve ausente. Quanto ao médio luso-guineense, Danilo Pereira, jogou os 90 minutos com a camisola parisiense.

Os parisienses ocupam o segundo lugar na classificação com 60 pontos, a dois do líder, o Lille, isto enquanto o Bordéus está na 15ª posição com 33 pontos.

Lyon segue ritmo dos dois primeiros

O Lyon continua no terceiro lugar, isto após o triunfo por 1-0 frente ao Rennes do franco-angolano Eduardo Camavinga.

O único tento da equipa do Rhône foi apontado pelo médio francês Houssem Aouar aos 74 minutos de jogo.

O Lyon ocupa o terceiro lugar com 59 pontos, isto enquanto o Rennes está na 10ª posição com 38 pontos.

Na próxima jornada o PSG recebe o Nantes, o Lyon desloca-se ao terreno do Reims e o Lille desloca-se ao terreno do Mónaco.

Anthony Lopes, guarda-redes português do Lyon. Action Images via Reuters/Lee Smith

