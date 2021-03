Ciclismo: Rui Costa e Rui Oliveira, dois ciclistas portugueses no Paris-Nice

A terceira etapa da prova ciclista francesa Paris-Nice decorreu nesta terça-feira 9 de Março com o triunfo do suíço Stefan Bissegger (EF Education - Nippo) que enverga agora a camisola de líder na geral. Uma prova que conta com dois ciclistas portugueses: Rui Costa e Rui Oliveira, ambos da equipa UAE-Team Emirates.

Os 14,4 quilómetros do contra-relógio à volta da cidade de Gien permitiram ao suíço Stefan Bissegger (EF Education - Nippo) vencer a etapa e vestir agora a camisola amarela de líder.

A tarefa não foi fácil visto que o suíço venceu com 0,8 segundos de vantagem em relação ao ciclista francês Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick Step), que ocupa também o segundo lugar na geral.

No terceiro lugar na etapa ficou o Esloveno Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) a 6 segundos de Stefan Bissegger. De notar que Primož Roglič é um dos favoritos ao triunfo final, ele que em 2020 venceu a Vuelta - Volta a Espanha - e ficou no segundo lugar no Tour - Volta a França.

A prova Paris-Nice, que decorre até este domingo 14 de Março, conta com dois atletas portugueses: Rui Costa e Rui Oliveira, ambos da equipa UAE-Team Emirates.

A RFI falou com Rui Costa, único ciclista português a ter sido Campeão do Mundo, que admitiu que esta prova vai servir na preparação para as próximas provas, inclusive as olimpíadas deste verão, ele que afirmou que na prova francesa o objectivo é sobretudo vencer uma etapa.

«Hoje acaba por ser um dia onde não perdi muito tempo e amanhã (ndr: quarta-feira) há uma subida final de 7 quilómetros, uma chegada em alto com uma subida algo dura. Acho que poderei fazer um balanço sobre a minha condição depois de amanhã (ndr: quinta-feira). Agora devo dizer que de qualquer modo viemos para aqui com um objectivo, proteger o líder da equipa, o Brandon McNulty, aliás ele fez um bom contra-relógio. Ele é a nossa referência no Paris-Nice. Quanto a mim, vamos ver quarta-feira. Mesmo se não me sentir tão forte e tão bem como esperado, vou tentar lutar por uma etapa», começou por afirmar o atleta luso.

Rui Costa também abordou o início da época com três provas realizadas em França: «As primeiras provas foram agradáveis. Tivemos três dias complicados em Nice em competição no Tour du Var, mas a preparação este ano não foi tão exigente, isto por ter acabado a Volta a Espanha mais tarde. Comecei um pouco mais lento a época. Para este ano tenho vários objetivos interessantes e um deles é os Jogos Olímpicos, então eu parto para esta época não tão forte como nos outros anos, mas acredito também que, por ter acabado a Volta a Espanha mais tarde, a forma física irá vir mais tarde. O Paris-Nice será para ver como me encontro fisicamente. Depois daqui irei para a Catalunha, que não estava nos meus planos, mas optei por fazer porque acredito que vou sair do Paris-Nice com um bom ritmo e uma boa condição física», concluiu o ciclista da equipa UAE-Team Emirates.

Rui Costa terminou a terceira etapa no 39° lugar a 43 segundos do vencedor, Stefan Bissegger (EF Education - Nippo), ocupando agora a 37ª posição a 43 segundos do líder na geral.

Quanto a Rui Oliveira terminou no 72° lugar a 1 minuto e 02 segundos do vencedor da etapa, ocupando o 66° lugar a 1 minuto e 02 segundos de Stefan Bissegger na geral.

Na quarta-feira decorre a quarta etapa entre as cidades de Chalon-sur-Saône e de Chiroubles numa distância de 187,6 quilómetros.

