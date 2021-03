França: situação da Covid-19 preocupante na região de Paris

Conferência de imprensa do ministro francês da saúde, Olivier Véran a 11 de Março de 2021.

A região de Paris conhece uma degradação da situação sanitária com um aumento importante de hospitalizações. A constatação foi feita há instantes pelo ministro da saúde, Olivier Véran, por ora, porém, sem quaisquer anúncios de mais restrições, como as que, entretanto, foram implementadas em Dunkerque e Nice de confinamento aos fins de semana.

Eis um extracto da alocução de Olivier Véran, Ministro da saúde da França aquando da sua conferência de imprensa.

"A situação da epidemia e de saúde na região de Paris é a que mais nos preocupa neste momento.

A circulação do vírus aqui é muito intensa.

Registam-se aí 350 casos por mil habitantes em média por semana.

Estamos sobretudo preocupados com as admissões nos cuidados intensivos devido ao muito forte aumento de doentes com Covid.

De 12 em 12 minutos um habitante desta região dá entrada numa cama de cuidados intensivos nesta região.

Se este ritmo se mantiver ultrapassaremos os 1 500 doentes de Covid na região de Paris nos finais de Março.

Tal corresponde a um nível crítico para a região.

Não sabemos nem quando, nem onde se situa o pico da epidemia.

E se, não obstante as medidas em curso,a pressão sanitária, se tornar demasiado forte então tomaremos todas as medidas indispensáveis para travar a circulação do vírus e salvar vidas."

Olivier Véran, ministro da saúde da França

