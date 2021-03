França detecta nova variante de Covid-19 na Bretanha

A França detectou uma nova variante de Covid-19 após foco em hospital da Bretanha. As autoridades de saúde francesas confirmaram pelo menos oito casos da nova estirpe do SARS-Cov-2.

Segundo a direcção-geral da Saúde (DGS) francesa, as primeiras investigações não determinaram ainda a gravidade ou contagiosidade desta nova variante, mas levantam uma possível "falha de reconhecimento nos testes virológicos".

Esta nova variante do coronavírus SARS-CoV2 foi identificada no hospital Lannion (Côtes-d'Armor), na Bretanha, após o surgimento de um surto de contaminação neste hospital, descreveu a direcção-geral de Saúde.

Num comunicado, as autoridades dão conta que as primeiras análises "não permitem concluir nem uma maior gravidade nem uma maior contagiosidade" em relação à estirpe tradicional, embora estejam a decorrer "investigações aprofundadas" para identificar esta nova variante.

Esta variante foi detectada a partir de um foco que apareceu no hospital de Lannion, no noroeste do país, com 79 casos, entre os quais oito desta nova variante, indicaram as autoridades de saúde. A nova estirpe está sob "sob vigilância", depois de vários pacientes com sintomas de Covid-19 terem testado negativo. Todos os centros de rastreio franceses receberam indicações para que os testes tenham em conta esta nova estirpe.

Em comunicado, a direcção-geral da Saúde menciona o caso de "vários pacientes apresentando sintomas típicos, sugerindo uma infecção por SARS-CoV-2, mas com resultado negativo do teste RT-PCR em amostras de nasofaringe e para os quais o diagnóstico poderia ser feito por sorologia ou por RT-PCR em amostras respiratórias profundas."

Os investigadores apresentam duas explicações possíveis; "os testes RT-PCR não funcionaram contra esta nova variante ou a nova variante não ser detectada pela via nasofaringe, confirmando que a variante possa ser menos infecciosa".

“Por precaução, as autoridades locais, reforçaram as medidas para conter a transmissão do vírus, acelerando a vacinação e lembrando a importância das medidas de distanciamento social", indica ainda a DGS.

