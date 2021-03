Futebol: Lille cada vez mais líder, PSG derrotado pela 7ª vez

Reinildo (esquerda), avançado moçambicano do Lille.

O Lille continua na liderança do Campeonato francês da primeira divisão de futebol após a 29ª jornada, isto enquanto o Paris Saint-Germain sofreu uma sétima derrota.

Três pontos separam o Lille do Paris Saint-Germain no topo da liga francesa, isto após 29 jogos realizados.

Lille empatou com o Mónaco

O Lille empatou sem golos na deslocação ao terreno do Mónaco num jogo a contar para a 29ª jornada.

De notar que o Lille conta no seu plantel com o defesa moçambicano Reinildo, o defesa luso-guineense Tiago Djaló, o médio luso-cabo-verdiano-são-tomense Renato Sanches, os portugueses Xeka e José Fonte, e o brasileiro Luiz Araújo.

A equipa do Norte da França lidera o campeonato francês com 63 pontos, três de vantagem em relação ao Paris Saint-Germain e ao Lyon, isto enquanto o Mónaco está na 4ª posição com 56 pontos.

PSG derrotado pela sétima vez

Os parisienses perderam por 1-2, no Parque dos Príncipes, frente ao Nantes, clube onde actua o brasileiro Andrei Girotto. Os golos do Nantes foram apontados pelo avançado francês Randal Kolo Muani e pelo avançado nigeriano Moses Simon, enquanto o tento do PSG foi marcado pelo médio alemão Julian Draxler.

De notar que a estrela do clube, o avançado brasileiro Neymar, continua a recuperar de uma lesão. Quanto ao médio luso-guineense, Danilo Pereira, jogou os 90 minutos com a camisola parisiense.

Os parisienses ocupam o segundo lugar na classificação com 60 pontos, a três do líder, o Lille, isto enquanto o Nantes está na 18ª posição com 27 pontos.

Casas de jogadores do PSG assaltadas

As residências do avançado argentino Ángel Di María e dos pais do defesa brasileiro Marquinhos foram assaltadas durante o encontro entre o PSG e o Nantes.

O pai de Marquinhos, que vive em Chatou na Região Parisiense, foi sequestrado e os ladrões roubaram malas, jóias e outros objectos, além de 2 000 euros em dinheiro, mantendo o pai de Marquinhos fechado numa divisão, juntamente com as duas irmãs do jogador parisiense.

Na casa de Ángel Di María, no subúrbio parisiense de Neuilly-sur-Seine, os assaltantes roubaram relógios e jóias avaliados em cerca de 500 mil euros.

Já este ano, as casas de outros futebolistas do PSG, o argentino Mauro Icardi e o espanhol Sergio Rico, foram assaltadas em Janeiro.

Lyon empatou mas juntou-se ao PSG

O Lyon continua no terceiro lugar, isto após um empate a uma bola na deslocação ao terreno do Reims do internacional guineense Moreto Cassamá.

O único tento da equipa do Rhône foi apontado pelo avançado do Zimbabué, Tino Kadewere, isto enquanto o golo do Reims foi marcado pelo avançado Mathieu Cafaro.

O Lyon ocupa o terceiro lugar com 60 pontos, isto enquanto o Reims está na 13ª posição com 35 pontos.

Na próxima jornada, a 21 de Março, o PSG desloca-se ao terreno do Lyon, enquanto o Lille recebe o Nîmes.

