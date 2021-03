França promete vacinar sem parar contra a Covid-19

Presidente francês Emmanuel Macron visita um centro de vacinação contra a Covid-19 em Valenciennes, norte do país, a 23 de Março de 2021.

A França vai intensificar a vacinação contra a Covid-19, a partir de sábado as pessoas de mais de 70 anos vão poder vacinar-se e serão abertos grandes recintos para o efeito. O presidente, Emmanuel Macron, em visita a uma farmácia de Valenciennes, no Norte, promete que a vacinação agora é todos os dias, sem excepção.

Emmanuel Macron deslocou-se nesta terça-feira à província nortenha de Hauts de France, a mais afectada pela pandemia, juntamente com a região de Paris.

Praticamente três meses após o início da vacinação o presidente francês anunciou uma série de medidas visando intensificar a campanha que vai, a partir de sábado, ser alargada às pessoas de mais de 70 anos, com as de mais de 75 a terem agora um número de telefone que lhes permitirá marcar a consulta para a respectiva injecção.

"A vacinação é uma prioridade nacional e, como tal, não há nem feriados nem fins de semana para a vacinação.

Temos que vacinar ao máximo em todos os centros de vacinas presentes no território nacional.

Vamo-nos dirigir aos cidadãos de mais de 75 anos que não conseguiram uma consulta de vacinação. Eles passarão a contar a partir de sábado com um número de telefone para o qual podem ligar para conseguir uma consulta prioritária para serem vacinados com as vacinas Pfizer / BioNtech e a Moderna.

Por outro lado decidimos a partir de sábado, com estas duas vacinas, abrir também a vacinação para os mais de 70 anos nos centros de vacinas.

Ou seja nos próximos dias vamos continuar a vacinar os mais idosos e mais frágeis e abrir um pouco mais a vacinação, já que vamos poder contar com mais doses correspondendo às necessidades dos centros de vacinação."

Emmanuel Macron, presidente francês, 23/3/2021

Os professores passam a ser abrangidos pela vacina a partir de meados de Abril.

Grandes recintos para vacinação serão abertos também nos próximos dias, segundo a ministra adjunta da indústria, Agnès Pannier-Runacher.

A ideia, segundo a agência AFP, é implementar entre 100 a 200 grandes recintos do género, entre eles o "Stade de France" (Estádio de França) em Saint Denis, arredores de Paris.

