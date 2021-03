Futebol: PSG na liderança, Mbappé com 100 golos na Ligue 1

Kylian Mbappé, avançado do Paris Saint-Germain, apontou 100 golos na Ligue 1 aos 22 anos.

O Lille perdeu a liderança do Campeonato francês da primeira divisão de futebol após a 30ª jornada. O Paris Saint-Germain é o novo líder da Ligue 1.

O Lille e o Paris Saint-Germain partilham o primeiro lugar na tabela classificativa na liga francesa com 63 pontos, isto após 30 jogos realizados.

Paris Saint-Germain esmagou o Lyon

O Paris Saint-Germain deslocou-se ao terreno do Lyon e venceu por 2-4. Os golos foram apontados pelo avançado francês Kylian Mbappé, que bisou, pelo médio português Danilo Pereira, e pelo avançado argentino Ángel Di María. Os dois tentos da equipa do Rhône foram marcados pelo avançado argelino Islam Slimani e pelo internacional marfinense Maxwel Cornet.

Este triunfo permite aos parisienses contabilizarem 63 pontos, os mesmos que o Lille, no entanto a diferença de golos é claramente uma vantagem para o PSG com +46 contra +31 para a equipa do Norte da França.

Quanto ao Lyon ocupa a terceira posição com 60 pontos, a apenas três pontos da liderança do campeonato francês da primeira divisão de futebol.

Lille perdeu em casa

O Lille perdeu em casa por 1-2 frente ao Nîmes num jogo a contar para a 30ª jornada. O único tento dos ‘Dogues’ foi apontado pelo médio português Xeka, enquanto os dois golos da equipa do Sul da França foram marcados pelo avançado senegalês Moussa Koné e pelo avançado francês Renaud Ripart.

De notar que o Lille conta no seu plantel com o defesa moçambicano Reinildo, o defesa luso-guineense Tiago Djaló, o médio luso-cabo-verdiano-são-tomense Renato Sanches, os portugueses Xeka e José Fonte, e o brasileiro Luiz Araújo.

A equipa do Norte da França perdeu a liderança, isto apesar de ter o mesmo número de pontos que o Paris Saint-Germain.

De notar que o Nîmes ocupa o 18° lugar na Ligue 1 com 29 pontos e conseguiu sair dos lugares de descida de divisão.

Na próxima jornada, a 03 de Abril, o PSG recebe o Lyon num jogo decisivo na luta pelo titulo de Campeão de França, enquanto o Lyon desloca-se ao terreno do Lens.

